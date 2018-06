ESCE DAL CARCERE E SFASCIA OSPEDALE

Uscito dal carcere solo da alcuni giorni perché affidato in prova ai servizi sociali, un pluripregiudicato residente in Brianza, ha sfasciato l’accettazione dell’ospedale di Vimercate ed è stato di nuovo arrestato dai carabinieri per danneggiamento aggravato.

LA VICENDA

Intorno alle 22 di ieri l’uomo, probabilmente ubriaco, ha sfasciato la vetrata dell’accettazione dell’ospedale utilizzando un grosso vaso decorativo, un pc e altri oggetti, minacciando anche il personale ospedaliero presente. Bloccato dai carabinieri, è stato processato per direttissima e riportato in carcere.(ANSA)