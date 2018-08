Esce di Galera e viene ammazzato dai vicini nella stessa casa in cui aveva massacrato il figlio di 17 mesi.

Qualche anno fa aveva assassinato un bambino nella stessa casa dove, a distanza di anni, è stato assassinato a sua volta.

La vittima

David Gaut è stato trovato senza vita all’interno del suo appartamento a New Tredegar; l’uomo aveva trascorso oltre 30 anni in prigione per aver torturato e ucciso il figlio di 17 mesi nel 1985.

Dopo averlo ucciso fece trovare il cadavere sotto una cassettiera per simulare un incidente. L’uomo venne smascherato e condannato a all’ergastolo per quello che la corte definì uno dei più terribili omicidi di sempre. Dopo la pena è tornato nella sua casa, la stessa in cui aveva commesso il delitto.

Fonte: Dagospia