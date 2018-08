Esce per un appuntamento di lavoro e non torna più: mamma della campionessa di nuoto svanisce nel nulla

È uscita dalla sua abitazione a Ca’ Onorai, frazione di Cittadella (Padova), a bordo della sua auto alle 13,30 di lunedì, e di lei non si sa più niente. Anna Fasol, impiegata amministrativa, moglie di Enzo Simonetto e mamma di Marialaura, campionessa ed olimpionica di nuoto, ora medico e ricercatrice negli Usa, non ha portato con sè nulla di più di quanto occorre per andare al lavoro.

Il marito

«Aveva un appuntamento di lavoro – ripercorre gli ultimi istanti il marito in pensione – io sono uscito prima di lei. Ci si doveva vedere nel tardo pomeriggio». All’appuntamento però non è mai arrivata ed è stata proprio la persona che l’attendeva ad avvisare di quanto era accaduto. «Alle 14,15 non vedendola arrivare e capendo che non poteva essere un ritardo, sono stato avvisato e da quel momento è cominciato tutto. Nessuna risposta al telefono cellulare risultato staccato». (Leggo)