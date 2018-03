ESCLUSIVA: Retenews24 intervista Serena Rossi: sogni emozioni e progetti della protagonista di Ammore e malavita

Retenews24 incontra Serena Rossi, l’attrice napoletana reduce del trionfo di Ammore e Malavita – David di Donatello quale miglior film del 2018. L’artista napoletana si racconta ai nostri lettori parlando delle emozioni di questo successo e delle sue ambizioni personali e professionali

Puoi raccontarci l’emzozione provata nel ritirare un premio prestigioso quale il David di Donatello?

Un’emozione che ancora non riesco a realizzare ed esprimere. Posso dire di non capire ancora ora cosa sia successo, sono presa dai mille messaggi che mi arrivano e dalla soddisfazione. Un così alto riconoscimento del cinema italiano, per me che vengo in primiis dal teatro, ma poi soprattutto dalla televisione, è una cosa che mi riempie di orgoglio. Riguardo ogni tanto il video della premiazione e mi commuovo, perchè davvero è un’emozione incredibile.

Un’emozione particolare ritirarlo da mamma?

E’ ancora più bello, perchè in quel film c’è anche il mio pancione che è protagonista sia in scena, nel finale, ma è anche un pancione che mi ha accompagnata durante tutto il periodo di riprese, per cui ricevere un premio per un lavoro che ho fatto da quasi mamma è particolarmente toccante. E’ stato stupendo!

Napoli è stata protagonista del tuo film, ma anche del cinema italiano a giudicare da quante candidature e premi abbiano ottenuto film legati in qualche modo alla nostra città, che ne pensi?

Sicuramente Napoli del mio film, ma nel cinema in questo periodo Napoli sta davvero tornando ad esplodere come è giusto che sia. Dal gruppo meraviglioso di ragazzi di “Gatta cenerentola” a Renato Carpentieri – premio come miglior attore – abbiamo dimostrato per l’ennesima volta che Napoli è tante cose belle….tante!

La mia città ha un patrimonio culturale, musicale, artistico, teatrale, culinario immenso ed è giusto che in queste occasioni emerga. Secondo me ai David ha vinto Napoli.

Quali sono i tuoi impegni attuali…?

I miei impegni imminenti mi vedranno in onda dal 30 marzo su Real Time in un nuovo programma dal titolo “Da qui ad un anno”, una trasmissione molto interessante che vi invito a vedere. Sono in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 21 con il programma “Cine Pop” in cui parlo di cinema e dei film in uscita su Sky e nelle sale. Un programma Tv ma che parla della mia passione: il cinema.

…e i tuoi progetti futuri?

A maggio tornerò finalmente sul set. Girerò un film per Raiuno molto importante e molto emozionante di cui però, al momento, non posso rivelare nulla. Dovrei tornare sul set anche con i Manetti Bross. per un altro episodio dell’ispettore Coliandro. La famiglia Manetti si ricompone con Giampaolo Morelli e gli altri.

E i tuoi sogni per il tuo futuro personale e professionale?

Già se continuasse così potrei dirmi più che soddisfatta. Sempre con la mia famiglia alle spalle. La mia famiglia d’origine e la famiglia che ho costruito insieme al mio compagno Davide e con Diego.