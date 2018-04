Scene di panico sul lungomare di Napoli. Spari in aria tra la folla e terrore tra cittadini e turisti nella notte di domenica. Per capire cosa è successo davvero ieri in città, Retenews24 ha intervistato uno dei titolari dei ristoranti del lungomare partenopeo tra i più amati da napoletani e non.

La vicenda drammatica di ieri sera ha mostrato una Napoli violenta e poco sicura proprio nei pressi del lungomare, cartolina elegante della città.

Cosa è successo davvero ieri sera a Napoli?

Una persona armata ha minacciato dei parcheggiatori abusivi (che, naturalmente, non dovevano essere li sul posto se fosse stata garantita la legalità) e in un atto di intimidazione ha sparato cinque o sei colpi in aria. Da quel momento, essendo il lungamare molto affollato è scattato il panico, con un tam tam di notizie che hanno scatenato la paura tra la gente.

C’è un allarme sicurezza?

Si tratta ovviamente di un caso eclatante ed isolato, logicamente non è sempre così. Ma si avverte l’esigenza di maggiore controllo del territorio.

Da imprenditore nel settore della ristorazione partenopea quali sono le problematiche relative alla città da affrontare per migliorare la vostra offerta al pubblico?

Da cittadino, prima ancora che da ristoratore, saremmo più felici se in tutta la città ci fosse maggiore sicurezza e legalità, soprattutto in questo periodo in cui si sta vivendo un vero e proprio boom turistico.

Devo comunque fare un encomio alle forze dell’ordine che si danno davvero molto da fare e fanno quello che possono – con i mezzi che hanno a disposizione – rispetto a fenomeni dilaganti. Il lungomare comunque certamente non è il problema principale della città.

Problema parcheggio e parcheggiatori. Al di la dell’episodio di ieri la presenza degli abusivi e l’assenza di soluzioni alternative è una situazione che condiziona le attività sul lungomare e zone adiacenti?

Anche questa è una problematica ricorrente di tutte le città italiane, non solo di Napoli e non in particolare della zona del lungomare. Da ristoratore posso dire che da parte nostra ci sarebbe tutto l’interesse a risolvere questa situazione e quella della sicurezza. Ma, naturalmente, non tocca al cittadino trovare una soluzione a un fenomeno così comune. E troppe volte a tutti i livelli si sono affrontate queste vicende con poca incisività.