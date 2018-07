“Esco a fare una passeggiata” poi il tragico incidente. Gemma non torna più a casa

Grave incidente in via Mugnano-Melito in provincia di Napoli. Una donna, Gemma, è rimasta uccisa dopo essere stata investita da un’auto che sopraggiungeva in zona mentre era intenta a camminare a piedi. L’impatto è stato tremendo e la donna è stata centrata in pieno.

Il decesso



Le condizioni sono apparse subito gravi. Inutile il ricovero all’ospedale di Giugliano, la donna è morta alcune ore dopo per un arresto cardiaco.

Fonte: Internapoli