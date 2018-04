Terremoto Italia, la terra continua a tremare al centro Italia. Il famoso espertosismologo avverte: “Ce ne saranno altri e più forti”.

In merito a quanto sta accadendo nel centro Italia ha espresso il parere un noto sismologo, Enzo Boschi. Questo ciò che ha detto in un’intervista: “Non posso prevedere l’entità dei futuri terremoti, ma ce ne saranno sicuramente altri e forti. Ci sono state scosse più forti, ce ne saranno ancora nell’immediato futuro. Non sto facendo previsioni, mi baso solo su quello che è successo in passato e sul dato scientico. Questa è notoriamente, la zona più attiva in Italia. Ci saranno fasi più tranquille, alternate

ad altre più movimentate ma la sequenza sismica, partita ormai da un anno e mezzo fa sarà ancora lunga“. La notizia è riportata da centrometeoitaliano