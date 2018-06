+++Esplosione alla RAI saltano tutte le trasmissioni+++

Poco prima delle 20.30 le trasmissioni di Rai1, Rai2 e Rai3 si sono “spente” contemporaneamente. Non era mai successo prima. L’azienda: “Grave e imprevedibile guasto tecnico”. Tre batterie della centrale elettrica sono esplose.

ROMA – Per circa un quarto d’ora, poco prima delle 20.30, i canali della RAI sono stati oscurati a causa di un blackout. Durante il Tg1, tre batterie della centrale elettrica che serve il complesso di Saxa Rubra sono esplose e le trasmissioni sono saltate. Non era mai successo che i canali Rai1, Rai2 e Rai3 piombassero contemporaneamente nel buio. Paura tra i dipendenti nei corridoi, prima che il sistema fosse ripristinato. Mentre molti telespettatori si sono riversati sui social network alla ricerca di maggiori informazioni.

A dare la conferma di quanto accaduto è stata, sempre sui social, la giornalista del Tg2 Manuela Moreno, che ha scritto su Twitter: “Siamo in #blackout #rai”. Poco dopo è arrivato anche un comunicato dell’azienda: “Per un grave e imprevedibile guasto tecnico – si legge nel tweet – verificatosi a seguito dell’esplosione di tre batterie della centrale elettrica di Saxa Rubra, è saltato il segnale di Rai Uno, Rai Due e Rai Tre. Sono in corso verifiche per accertarne le cause. La Rai si scusa con i suoi telespettatori”.

Molte segnalazioni sono arrivate anche alla sala operativa dell’Acea: i tecnici della municipalizzata hanno provveduto a rialimentare la linea e ad aggiustare il guasto. E tanti sono stati gli utenti che hanno commentato l’assenza di segnale, facendo balzare l’hashtag #raidown tra i trending topic della serata. Non è mancata, come capita sempre in casi del genere, una buona dose di ironia. Soprattutto in relazione ai malfunzionamenti che, sempre oggi, si sono registrati anche su Instagram.

