Esplosione in un appartamento in via Enrico Albanese a Palermo

Un incendio è divampato in un appartamento in via Enrico Albanese a Palermo. Le fiamme e il fumo sono visibili dalla strada. Un fortissimo boato e poi le fiamme al sesto piano di un edificio. Come riporta blogsicilia.it il palazzo è stato fatto evacuare. Sono in azione i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia, i sanitari del 118. Tantissime persone sono scese in strada per la paura: abbiamo sentito un forte boato e siamo dovuti scappare”.