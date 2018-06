+++ Ultim’ora Italia: ESPLOSIONE IN PIENO CENTRO, SCATTA L’ALLARME. SI TEME IL PEGGIO +++

Esplosione in un appartamento del centro di Livorno in via del Seminario: una donna è rimasta gravemente ustionata ed è stata trasferita al pronto soccorso anche se viste le sue condizioni il 118 ha già allertato l’elisoccorso per il suo trasferimento al centro ustioni dell’ospedale Cisanello di Pisa.

Le cause non sono ancora chiare: forse a causare lo scoppio potrebbe essere stata una bombola di gas. Sul posto stanno operando vigili del fuoco e forze dell’ordine. Altre due persone, tra cui una quindicenne, sono rimaste ferite in modo meno grave e sono tuttora ricoverate nella shock room al pronto soccorso di Livorno.

“Stando alle prime informazioni, a determinare l’esplosione sarebbe stata una bombola che si trovava nel seminterrato”, ha confermato su Twitter il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin.