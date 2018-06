Fuga di gas, esplosione distruttiva: in fiamme un palazzo

Una terribile fuga di gas da bombole di gpl ha provocato un’esplosione in un appartamento di Castiglioncello, località di villeggiatura i Toscana. Nell’abitazione, situata nella popolare zona turistica, l’esplosione ha coinvolto l’appartamento dove abitavano due persone.

Grazie alla loro prontezza, coraggiosamente si sono messe in salvo da sole per evitare il peggio.

Sono scattati i controlli e le segnalazioni.



L’allarme è scattato poco prima delle 8 e sul posto sono giunte le squadre dei vigili fuoco. Secondo le prime analisi dei pompieri, l’incriminato rilascio di gas gpl è partito da un impianto alimentato da bombole poste all’esterno del fabbricato.

La violenza dell’esplosione ha distrutto un tramezzo che separa l’abitazione da quella adiacente che era fortunatamente disabitata.