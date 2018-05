Euro: mezza Europa trema, se l’Italia esce dall’Euro…..

Dal sito The Globalist. Daniel Stelter

Francia e Germania saranno molto flessibili nella loro risposta alle richieste italiane, a dispetto della retorica ufficiale di Berlino e Parigi.

I politici e i mercati finanziari sono rimasti sorprendentemente rilassati dopo le recenti elezioni italiane. La loro aspettativa era che i nuovi partiti eletti si comportassero come tutti i partiti italiani in precedenza, dimenticando le promesse fatte prima delle elezioni.

E, nel caso non lo facessero, che il più importante italiano in Europa, il presidente della BCE Mario Draghi, avrebbe in qualche modo assicurato che tutto restasse calmo acquistando ancora più obbligazioni italiane.

Tuttavia, il nuovo governo italiano sta facendo saltare la speranza illusoria, nutrita dai politici di Bruxelles e Berlino, che si possa superare la crisi dell’eurozona facendo sempre di più le stesse cose.

Se si atterranno al loro programma – incentrato su tasse più basse, reddito di base per tutti e abolizione della recente riforma pensionistica – questo porterà l’Italia ad avere deficit molto più elevati.

Qualunque cosa si pensi di questo programma, il tentativo di superare la crisi dell’eurozona risolvendo il problema del debito eccessivo con ancora più debito ora è stato smascherato come una favoletta. L’inondazione di denaro proveniente dalla BCE negli ultimi anni ha soffocato i sintomi, ma non ha rimosso le cause.Quello che avrebbe dovuto essere fatto è risaputo

Che piaccia o no, l’eurozona ha bisogno di un processo ordinato per superare il peso del debito eccessivo (pubblico e privato) e la competitività divergente dei suoi Stati membri.

Quest’ultima richiede di ridisegnare la partecipazione all’eurozona: e questo significa che o esce dall’euro la Germania e alcuni altri paesi del Nord o se ne vanno alcuni dei paesi meno competitivi del Sud.

Ma prima che una simile ristrutturazione possa avere luogo, deve essere ridotto il peso del debito reale. Non ci sono molte opzioni. Il sistema migliore sarebbe una ristrutturazione del debito concordata, intrapresa in uno sforzo congiunto dei paesi debitori e creditori.

In questo caso, l’eccesso di debito del settore pubblico e privato nell’eurozona – stimato in un range intorno ai tre trilioni di euro – sarebbe fuso insieme e la sua scadenza prolungata per un lungo periodo.

Sia i creditori che i debitori contribuirebbero, e la BCE potrebbe sostenere questo processo acquistando parte del debito. Questo è risaputo da quasi dieci anni.

Ma questa opzione richiede ai leader politici di ammettere di fronte all’opinione pubblica che l’euro è un progetto politico privo di un’adeguata base economica (il che è quello che ha provocato grosse perdite per tutti i paesi coinvolti).

La Germania ha guadagnato tempo

Angela Merkel non ha mostrato capacità di leadership. Ha preferito cercare di guadagnare tempo, facendo assegnamento sulla BCE e sperando in un miracolo. Che non c’è stato. Ad oggi, continua l’insistente negazione della triste realtà: l’euro non opera nel miglior interesse della Germania.

Piuttosto, svolge il ruolo di un sussidio per i nostri settori orientati all’esportazione, che finanziamo noi stessi offrendo credito ai nostri clienti internazionali, anche se la maggior parte di questi ultimi non sarà mai in grado di rimborsare questo credito. Questo schema ora è sul punto di ritorcersi contro di noi.

Per quanto i leader tedeschi si ostinino a negarlo, il nuovo governo italiano ha ragione nel sostenere che le politiche di austerità non risolvono il problema dell’eccessivo indebitamento, ma che al contrario peggiorano la situazione. Inoltre, non toccano il problema della competitività divergente.

La politica della Germania per quanto riguarda la crisi dell’euro degli ultimi dieci anni può essere descritta solo come un totale fallimento, che ha fatto aumentare i costi per tutti: i paesi debitori e il principale paese creditore, la Germania.

Se Angela Merkel avesse optato per una ristrutturazione del debito ordinata, oggi sarebbe vista come la leader che ha salvato l’Europa. Poiché non l’ha fatto, passerà alla storia come il politico che ha portato il progetto europeo al collasso, bloccando una soluzione costruttiva alla crisi dell’eurozona, oltreché passando con una decisione autonoma alla politica delle frontiere aperte.