Euroflora, fiori dedicati Papa e Calvino

GENOVA, 12 APR – Anche due prodotti interamente made in Liguria saranno proposti in anteprima al pubblico di Euroflora, la manifestazione internazionale in programma ai parchi di Nervi dal 21 aprile al 6 maggio: Itala, margherita bianca chiamata così in onore di Italo Calvino, e Francesco, l’elleboro dedicato a Papa Bergoglio. Entrambi i fiori sono frutto di una ricerca dell’Istituto regionale di floricoltura di Sanremo e sviluppata da aziende dei territorio. Entrambe hanno la caratteristica di richiedere poca acqua e concimi e saranno tra i protagonisti dello spazio di Euroflora di Regione Liguria: 2500 metri quadri dove saranno posate oltre 40 mila piante, tra cui anche una composizione di orchidee, gli ulivi secolari della varietà taggiasca, aromatiche e fiori recisi, tipici della produzione locale. Il sindaco Marco Bucci ha annunciato che in prevendita sono stati superati i 100 biglietti. Parchi in cui saranno messe in vetrina 400 mila piante, per 260 espositori diretti e indiretti italiani e stranieri.

2018-04-12_1121820028