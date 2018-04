MILANO, 23 APR – Già messo agli arresti domiciliari, un uomo di 20 anni residente a San Donato Milanese la scorsa notte è stato trovato in un pub cittadino mentre sorseggiava tranquillamente una bibita. Il ventenne si è giustificato spiegando di essere uscito di casa per andare a vedere il big match Juventus-Napoli. L’uomo è stato arrestato per evasione dai carabinieri e ristretto al proprio domicilio in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

2018-04-23_1231769179