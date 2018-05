Evento formativo: DIVENTA IL TUO PERSONAL TRAINER “Trasforma il tuo corpo ed impara a mantenerlo al TOP per il resto della tua vita”

Si è tenuto pochi giorni fa, presso l’esclusiva location di Palazzo Serra di Cassano, sede degli Studi Filosofici di Napoli, il brillante corso formativo sulle tecniche di trasformazione del proprio corpo, ideato e presentato da Daniele Esposito, il personal trainer, specializzato in dimagrimento veloce e autore de “Il Metodo”.

Un corso intensivo di 7 ore in cui Daniele Esposito ha presentato una mappa con tutti i consigli e uno “starter kit” per iniziare un percorso di allenamento con obiettivo il dimagrimento, mantenimento, e infine il miglioramento del proprio stile di vita.

“Nei primi anni del mio percorso di personal trainer, nonostante creassi programmi di allenamento precisi – ha dichiarato il pt Daniele Esposito- e cercassi sempre di trovare le soluzioni diverse ai soliti allenamenti, le persone che seguivo non ottenevano il risultato che desideravo. Cosa succedeva? Perdevano peso e poi lo riprendevano, non riuscivano ad aumentare la massa magra e muscolare… era un risultato a breve termine.

Quindi ho capito che c’era qualcosa che non funzionava. Infatti la mia formazione iniziale derivava dall’approccio classico, allenamenti con ripetizioni lunghe ed estenuanti, alimentazione collegata all’allenamento e basata su pochi grassi. Allora mi sono fermato un attimo e mi sono detto «Devo trovare un approccio completamente diverso, qualcosa che sia facile e gestibile nel tempo! Devo creare un sistema esclusivo». Ho creato così un protocollo preciso che adattasse l’attività fisica alle giuste calorie e ai macronutrienti che forniscono energia. Ogni tipo di allenamento è adattato alla persona e al periodo ormonale in cui si trova; gli stessi allenamenti sono stati organizzati a circuito per ogni persona, con sistema di allenamento a tempo. Notai che il protocollo funzionava bene, c’ero quasi… ma doveva essere adattato perchè non funzionava su tutti, quindi iniziai a specializzarmi sulle tipologie corporee e sulle diverse composizioni. E poi, un giorno, scoprii l’ingrediente segreto, le mandorle.

Tutti queste nozioni messe insieme hanno dato vita ad un sistema esclusivo, denominato Il Metodo® che negli ultimi anni ha portato dei risultati straordinari. Negli ultimi 15 anni ho seguito più di 8000 persone con 30000 chili persi.”

Durante il seminario sono stati esposti diversi utili concetti per rieducare il modo di approccio al wellness, tra cui i 7 passi per un risultato certo, come uscire dallo stallo, come sviluppare con il proprio corpo le sei droghe della felicità, come pianificare un allenamento e un’alimentazione, infine come collezionare successi. È stato inoltre presentato, il nuovo programma di allenamento multimediale D-90, creato sia per l’uomo interessato ad acquisire un addome di granito, che per le donne, interessate al rimodellamento dei glutei.

Il nuovissimo sistema di allenamento D-90 è stato creato per coloro che vorrebbero dimagrire, o anche solo migliorare alcuni punti del proprio corpo. Un programma multimediale che comprende una guida all’allenamento, all’alimentazione, un’organizzazione degli allenamenti e l’ attrezzatura per allenarsi da casa, l’utilizzo della personale tisana drenante DEtox, creata con ingredienti segreti dallo stesso Daniele Esposito, video tutorial di tutti gli esercizi e l’accesso all’area privata sul sito www.trasformailtuocorpo.it

Al seminario ha partecipato il giornalista e presidente del brand Bellessere, Massimo Lucidi che ha consegnato al pt Daniele Esposito, un’importante targa di riconoscimento per i meriti acquisiti.

Il corso si è concluso con le presentazioni al pubblico delle persone che si sono affidate a “Il Metodo”di Daniele Esposito, testimonial ufficiali del sistema di dimagrimento e mantenimento del peso costante, fino ad oggi.