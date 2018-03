Ex attivista cerca bloccare Grillo

AVERSA (CASERTA), 26 MAR – Tensione all’uscita di Beppe Grillo dal Tribunale di Napoli Nord ad Aversa (Caserta). L’ex attivista grillino Angelo Ferrillo, espulso dal Movimento, imputato nel processo per diffamazione in corso, ha cercato di impedire l’uscita in taxi del garante dei 5 Stelle chiedendogli provocatoriamente: ‘Grillo dove sono i fondi del blog?’ e mostrando un cartello con la scritta ‘Dove sono finiti i fondi per la pubblicità?’. Ferrillo si è messo davanti al taxi sbarrando la strada a Grillo. Sono intervenute le forze dell’ordine per allontanare Ferrillo che ha provato a fare resistenza e consentire così a Grillo di guadagnare l’uscita.

