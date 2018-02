Ex Pd fondano Bolzano Democratica

BOLZANO, 22 FEB – I dissidenti questa sera confermeranno in Consiglio comunale a Bolzano la loro uscita dal Pd e costituiranno il nuovo gruppo consigliare “Bolzano Democratica”. Lo ha detto all’ il consigliere Mauro Randi. “Abbiamo optato per un nuovo gruppo, perché il gruppo misto è espressione dell’opposizione e noi da subito abbiamo confermato la nostra lealtà al sindaco Renzo Caramaschi”, sottolinea. Randi non ha invece voluto scoprire le carte per quanto riguarda le elezioni provinciale in autunno. “Ne parleremo dopo il 5 marzo”, ha tagliato corto. Il consigliere è fiducioso che il presidente del consiglio provinciale Roberto Bizzo seguirà i dissidenti. “Ieri – racconta – abbiamo parlato con lui, ha condiviso che la nostra è stata una scelta sofferta, ma comunque non inattesa. Ci abbiamo messo un po’ a decidere e dobbiamo concedere anche a Bizzo il tempo di riflettere”.

