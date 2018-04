Exchange study da incubo, mamma denuncia

MILANO, 15 APR – E’ iniziato nel peggiore dei modi l’anno scolastico all’estero di una diciassettenne bergamasca che, studiando cinese al liceo linguistico, aveva deciso di frequentare il quarto anno a Taiwan, appoggiandosi a un’organizzazione che si occupa di scambi culturali. Ma una volta arrivata sul posto si è trovata senza un tutor di riferimento e con una famiglia locataria del tutto assente, tanto che, dopo un paio di settimane, la madre ha dovuto raggiungerla per trovarle una nuova scuola e una nuova sistemazione. Il tutto senza un aiuto da parte dell’organizzazione responsabile del viaggio, che la famiglia bergamasca ora ha denunciato per inadempienza contrattuale. “Vogliamo che quanto successo a nostra figlia diventi pubblico perché sono tanti i ragazzi che scelgono di passare il quarto anno di scuola all’estero e – racconta Laura, madre della 17enne – cose del genere non dovrebbero succedere”.

2018-04-15_1151747839