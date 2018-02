Expo: Paris, su alberi garantiti tempi

MILANO, 22 FEB – La fornitura di 6mila alberi per l’Expo venne assegnata alla Mantovani spa senza gara con affidamento diretto per garantire la “qualità” del “materiale vegetale” e per il “rispetto dei tempi”, anche perché lo stato “di avanzamento dei lavori” della Piastra dei Servizi nell’aprile 2013 era al 3%. Lo ha detto con dichiarazioni spontanee l’ex manager Angelo Paris, coimputato in udienza preliminare per abuso d’ufficio con il sindaco Giuseppe Sala. Il legale di Paris ha parlato di “rischio ‘spelacchio'” per gli alberi.

