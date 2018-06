F1: GP FRANCIA. HAMILTON VINCE E TORNA LEADER

Lewis Hamilton vince a mani basse il Gran Premio di Francia. Il campione del mondo in carica, partito dalla pole position, ha approfittato dell’incidente al via tra il compagno di squadra Valtteri Bottas e Sebastian Vettel, per prendere il largo. Una vittoria che permette al pilota della Mercedes di riprendersi la testa della classifica piloti con 14 punti di vantaggio sul ferrarista. Alle sue spalle la Red Bull di Max Verstappen che non è mai riuscito ad attaccare la prima posizione. Sul terzo gradino del podio la Ferrari di Kimi Raikkonen che, partito sesto, al 47° giro ha attaccato e passato l’altra Red Bull di Daniel Ricciardo. Buon quinto posto finale per Sebastian Vettel che, ripartito in 18a posizione, aprofittando dell’ingresso della safety car e’ tornato ai box per sostituire l’ala anteriore danneggiata e montare le gomme soft; per poi montare le piu’ performanti ultrasoft nel finale. Sesto posto per la Haas di Kevin Magnussen, davanti alla Mercedes di Bottas.

Sfortunato Carlos Sainz che a lungo sesto ha perso potenza del suo motore Renault negli ultimi giri. Nono il suo compagno di squadra Nico Hulkenberg. Ottimo decimo posto per Charles Leclerc con l’Alfa Romeo Sauber. Gara che si e’ conclusa in regime di Virtual Safety Car e poi di bandiere gialle per l’uscita di pista al penultimo giro della Williams di Lance Stroll.