Fa Sesso con un Fantasma e rivela:”Lo Amo e aspettiamo un Bambino…”

Amethyst Realm è una consulente trentenne di Bristol, nel Regno Unito, ed è finita più volte sui media per le sue affermazioni choc. Sostiene di fare sesso con i fantasmi e di avere una relazione stabile con uno di loro. «Presto avremo un bambino», dichiara in un’intervista in tv.

La storia

In tutta la sua vita ha avuto almeno venti amanti dall’aldilà. La prima volta che ha incontrato un fantasma è stato undici anni fa, quando si è trasferita nella sua casa con il fidanzato di allora. I rapporti sessuali erano quotidiani, ma solo ora ha trovato lo spettro giusto. Amethyst ha spiegato che solo i fantasmi le hanno fatto provare delle sensazioni uniche e degli orgasmi incredibili.