Fa uccidere l’amica a colpi di martello per prendersi i figli. La storia è sconvolgente

Desiderava diventare madre ma purtroppo Christine Lyons, una donna di quarantasette anni, non poteva avere figli. E questo l’avrebbe spinta a fare un gesto terribile: uccidere un’altra madre per crescere i suoi bambini. Christine, infatti, è stata giudicata colpevole dalla Corte Suprema dello stato Victoria (Australia) e condannata a trenta anni di carcere per aver architettato di uccidere la sua amica e per poi ottenere la custodia dei suoi figli. La donna avrebbe ucciso Kelly con l’aiuto dei due uomini che vivevano con lei.

La ricostruzione dei fatti

La vittima sarebbe stata uccisa il 23 gennaio del 2016 a colpi di martello da uno dei complici di Christine in un bungalow vicino casa. L’uomo avrebbe agito così dopo aver tentato di ucciderla con un cocktail di farmaci e di droghe somministratole la sera prima. L’uomo ha successivamente collaborato con la giustizia affermando che il mandante era appunto Christine. L’altro uomo avrebbe solo aiutato la quarantasettenne a nascondere il corpo della vittima e le prove del delitto. Secondo i piani di Christine, dopo il funerale avrebbe chiesto di ottenere la custodia degli orfani che aveva anche iniziato a chiamare con nuovi nomi, quelli che lei aveva sempre desiderato per i suoi figli.

fonte: Fanpage