Fa un terribile incidente e muore divorato dalle fiamme. Non è riuscito a salvarsi. Giuseppe Landolfo, il 32enne coinvolto lo scorso 29 maggio in un drammatico incidente lungo corso Carlo Alberto, è morto. Il ragazzo, sposato con due figli, non ce l’ha fatta e ieri si è arreso alle bruttissime ustioni riportate dopo il sinistro stradale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane viaggiava intorno alle 22 a bordo della sua minimoto, come faceva di consueto ogni sera, quando si è scontrato con un’auto proveniente dall’altro sesn do imarcia. La testa del 32enne è finita contro il parabrezza della macchina. L’impatto è stato violento. Ma ad uccidere Giuseppe è stata un’altra fatalità: il serbatoio della moto ha cominciato a perdere carburante, è partito un incendio e il 32enne è stato avvolto dalle fiamme.Immediatamente sono scattati i soccorsi, mentre il giovane si dimenava in strada per spegnere il fuoco che gli stava divorando i vestiti. Quando i sanitari del 118 sono accorsi sul posto, Landolfo era ancora cosciente: è stato trasportato d’urgenza al Cardarelli di Napoli dove è stato subito ricoverato. Le ustioni riportate però sono state troppo gravi e il giovane non ce l’ha fatta.