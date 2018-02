Retenews24 incontra la candidata di “Noi con l’Italia” Gabriella Fabbrocini – Video

Retenews24 incontra la dott.ssa Gabriella Fabbrocini, laureata in Medicina e Chirurgia, specialista in Dermatologia e Venereologia, membro del Consiglio Superiore di Sanità, candidata per la Camera dei Deputati, nei collegi plurinominali di Napoli e provincia, con il partito “Noi con l’Italia” dello schieramento di centrodestra.

Professoressa come sta andando questa campagna elettorale?

Dobbiamo risvegliare un po’ le coscienze dei cittadini, la gente è disinteressata alla politica, credo che ci sia bisogno di un maggior impegno di tutti, il 30% dei cittadini ancora non ha deciso se andrà a votare, questa è una negazione di un diritto civile.

Per la coalizione di centrodestra la sanità è uno dei punti cardini del programma. Per lei come occorre intervenire?

La sanità va implementata soprattutto al meridione, in termini pratici c’è la necessita di battersi con forza per il finanziamento del Sistema Nazionale Sanitario. Più risorse, nuove assunzioni e soprattutto rivedere la politica dei tetti di spesa. Dobbiamo essere vicini al cittadino, con il paziente al centro del percorso di cura.

Cosa pensa della riforma del test di ingresso alla facoltà di medicina?

Il test di accesso alla facoltà di medicina va assolutamente riformato, non assicura l’ingresso dei migliori. Bisogna trovare la modalità più idonea per far sì che i migliori, quelli che realmente vogliono fare la professione di medico, riescano poi a farla nel proprio paese.

(Vincenzo Russo)