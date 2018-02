Il coordinatore nazionale di “Noi con l’Italia” Maurizio Lupi a Napoli per sostenere Gabriella Fabbrocini

Dopo il successo dell’apertura della campagna elettorale al teatro Diana, con oltre 700 persone presenti in sala, la prof.ssa Gabriella Fabbrocini, membro del Consiglio Superiore di Sanità, candidata capolista a Napoli per il partito Nci-Udc al collegio plurinominale per la Camera, invita a partecipare all’incontro che si terrà lunedì 19 febbraio, alle ore 19.00, presso il comitato elettorale. All’appuntamento, ci sarà il coordinatore nazionale di Noi con l’Italia, Maurizio Lupi.

La collocazione del partito Noi con l’Italia è all’interno della coalizione di centrodestra, tra i big che ne fanno parte l’ex ministro Raffaele Fitto (Direzione Italia) che è stato nominato presidente. Il Vice è Saverio Romano (Cantiere Popolare) mentre come coordinatore nazionale Maurizio Lupi (ex Alternativa Popolare).