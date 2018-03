Fabio de Caro, il “Malammore” di Gomorra si racconta a Retenews24. “Basta polemiche sulla fiction, ha creato lavoro in città”.

L’abbiamo visto in “Un posto al Sole” interpretare i panni del perfido strozzino Gaetano Prisco; in Gomorra la serie, è diventato un fedelissimo braccio destro, uno spietato assassino pronto a sacrificare tutto. Fabio De Caro, classe 1974, si riconferma brillante attore, non solo teatrale. Il coraggio di Angela, Che Dio ci aiuti, Un Passo dal Cielo: tante le fiction che l’hanno visto protagonista e che hanno evidenziato una versatilità e professionalità ampiamente apprezzata dal pubblico, che lo segue sempre più appassionatamente. Retenews24 l’ha incontrato.

Inevitabilmente Fabio De Caro si intreccia con un nome: “Malammore”. Quanto e come ti ha cambiato?

Non ha cambiato solo me, ma la mia vita. La mia storia artistica è stata molto variegata e nonostante facessi l’attore da oltre 20 anni, la popolarità l’ho raggiunta solo con l’incontro di “Malammore”. A questo killer feroce ed inumano deve praticamente tutto. Ha rappresentato la svolta della mia carriera. Recitare in Gomorra è stata un’esperienza fantastica. Abbiamo lavorato incessantemente per avvicinarci quanto più possibile al “vero”. E mi sembra che ci siamo riusciti.

Sono state molte le polemiche su Gomorra. Alcuni hanno accusato la fiction di portare all’esasperazione una narrazione fin troppo tossica di Napoli. Cosa ne pensi?

Gomorra non è camorra. Gomorra è un sistema, il sistema che coinvolge tutto il mondo e queste polemiche sterili lasciano il tempo che trovano. Vorrei fare una considerazione molto più pratica. Questa serie ha lasciato qualcosa come 18 milioni di euro ad ogni produzione nella nostra città. Ha contribuito alla creazione di nuovi posti di lavoro. Al di là di tutto, resta una fiction e credo bisognerebbe piuttosto focalizzarsi e puntare l’attenzione sulla realtà, che è molto più drammatica. Invito a scandalizzarsi per altre cose, evidentissime tra l’altro. Le critiche sono un riflesso malato della nostra società. Anche io sono stato personalmente attaccato come Fabio De Caro, attraverso Malammore per l’omicidio della figlia di Ciro di Marzio (Gomorra ndr). “Hai ucciso una bimba, vergognati”, mi ripetevano alcuni. Tutto questo fa capire che abbiamo grossi problemi che superano “Gomorra- La serie”. Credo che rappresenti un prodotto perfetto, racconta bene il male, un gioco di parole che descrive a pieno tutto. E’ la serie più venduta al mondo e non c’è da meravigliarsi.

Quali sono i tuoi prossimi progetti?

Il 29 marzo uscirà nelle sale un film a cui tengo particolarmente “Era giovane e aveva gli occhi chiari” con la regia di Giovanni Mazzitelli. Ho un ruolo diverso, comico. E’ una commedia divertente e romantica che vanta un cast di attori bravissimi. Ho da poco finito di girare “Un Posto al Sole” e mi sto dedicando ad un cortometraggio di cui sono anche produttore. Si chiama “La Fortezza” e la protagonista sarà l’isola che amo: Ischia.