Fabrizio Corona choc: “Io come Padre Pio. Abbiamo in comune…”

Fabrizio Corona choc- «Lui è stato un perseguitato come me e come me era ossessionato dal danaro, anche se per motivi diversi». Fabrizio Corona è senza freni, del tutto. In un’intervista a Artslife, si è paragonato, questa volta, addirittura a Padre Pio. «Chiedeva soldi a tutti, benestanti e non, per costruire l’ospedale più all’avanguardia d’Europa – ha proseguito Corona – Era un ambizioso e ha lottato contro tutti. Lo ripeto, io mi rivedo in lui, pur se in forma diversa».

«Sono diventato un santo. Basta vita mondana. Nei locali vado solo se mi coprono d’oro». «In carcere – dice – avevo letto su una rivista che c’erano queste banconote col volto del santo e ne sono rimasto colpito. E mi hanno emozionato le motivazioni che hanno spinto l’artista a volerle creare.​Quando l’ho incontrato ho provato una sensazione indescrivibile nel vederle dal vivo. Oggi sento che mi rappresentano appieno e ringrazio il Maestro Alessandro Giorgetti per averle concepite».