A quasi due mesi dalla morte di Fabrizio Frizzi si scopre che una persona a lui vicina stesse in qualche modo cercando di fregarlo. La confidenza venne fatta prima di morire dallo stesso conduttore televisivo alla giornalista Tiziana Lupi, ma è venuta a galla soltanto in queste ore grazie al martellamento del web. Al momento c’è riserbo sulla questione circa il nome del presunto traditore, ma emerge che Frizzi non fosse per niente sereno nell’ultimo periodo della sua vita lavorativa.