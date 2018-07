“Facciamo sesso” la Ragazza rifiuta e l’uomo la picchia in pubblico +++ VIDEO +++

Aggressione sessista a Parigi

Se siete donne vi è capitato almeno una volta nella vita.Camminare per strada e sentirsi fischiare, commentare, toccare, urlare quello che avrebbero voluto fare o meno con voi.Cose che ovviamente non avevate mai richiesto.E' successo anche a Marie Laguerre, sulla strada di casa. Marie, 22enne parigina, ha deciso di denunciare l’uomo e diffondere il video dell'aggressione.Ogni donna ha diritto di passeggiare da sola senza che altri si sentano in dovere di poterla molestare, offendere, saltare addosso. Il corpo delle donne non è terreno di conquista o di razzia.

Pubblicato da Potere al Popolo su Lunedì 30 luglio 2018