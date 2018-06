Facebook, ancora nel mirino: «Questa volta l’ha fatta proprio grossa». A quanto pare il social network sembrerebbe ancora una volta aver violato la privacy: ha ceduto dati a big della telefonia. Secondo il “New York Times”, infatti si sarebbero stipulati accordi con almeno 60 produttori di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, permettendo loro di accedere ai dati personali di migliaia di utenti e dei loro “amici” senza esplicito consenso. Tra i gruppi con cui sono state siglate intese ci sarebbero Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft e Samsung. Stando a quanto riportato quindi i suddetti accordi avrebbero permesso a Facebook di estendere enormemente il suo raggio d’azione, lasciando i produttori di dispositivi mobili liberi di offrire e diffondere ai propri utenti alcuni dei servizi più popolari che caratterizzano il colosso social, come le rubriche. In cambio Facebook ha permesso a gruppi come Apple e Samsung di accedere alle informazioni personali dei propri utenti e dei loro “amici”, anche nei casi in cui questi ultimi erano convinti di aver negato ogni condivisione dei propri dati.