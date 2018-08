Choc Facebook. Ritrova amica d’infanzia e scopre che è la sorellastra

Grazie a Facebook la 52enne inglese Cara Jane Farrar Peterson ha scoperto che l’amica d’infanzia Karen Smith, 51 anni, è in realtà la sua sorellastra. Madre di sette figli, Cara cercava invano di individuare il proprio padre biologico, ma si era dovuta arrendere a causa dei problemi mentali della madre Linda Powell che si era sposata sei volte e non aveva più memoria del proprio passato.

Il social network

Le aveva consentito di rintracciare l’amica di infanzia già nel 2015, ma adesso, a confermare la loro inaspettata parentela è arricato il test del Dna.

Al “Daily Mail” Cara racconta come sta provando a recuperare il tempo perduto: “È come se avessimo sempre avuto una connessione, anche se non sapevamo che eravamo effettivamente sorelle. È una sensazione indescrivibile. È stato difficile e mi sono persa molte cose della vita Karen. È cambiato chi sono, mi sono sempre sentita un’anima persa e finalmente mi sento come se appartenessi a qualcuno”. (Tgcom24)