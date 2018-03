Fake news, Comune Terni denuncia

TERNI, 1 MAR – Il Comune di Terni si rivolgerà all’autorità giudiziaria, per valutare eventuali reati inerenti il procurato allarme dopo la notizia, falsa, circolata sui social, di un nuovo provvedimento di sospensione dell’attività didattica per la giornata di giovedì primo marzo, a causa del maltempo. In particolare – riferisce Palazzo Spada – sono stati diffusi fotomontaggi “fuorvianti” con riprodotte, in maniera artefatta, l’immagine coordinata del sito istituzionale e le sigle delle testate giornalistiche dell’ente regolarmente registrate in tribunale. Gli stessi fotomontaggi riportano “informazioni totalmente false in merito a provvedimenti amministrativi inesistenti”, visto che le lezioni oggi si stanno svolgendo regolarmente. Per questo verrà presentata una denuncia in merito.

