Famiglia ostaggio nel proprio giardino. Il sequestratore è una lucertola gigante: la storia è assurda

In ostaggio di una lucertola gigante. Così una famiglia della Florida si è definita raccontando quello che è successo nel loro giardino. Maria Lieberman ha raccontato di aver visto la prima volta il rettile di circa 40 chili, quando era uscita per andare a prendere il figlio di 2 anni all’asilo. L’animale era dentro la loro piscina ed è stata avvistata lo scorso 27 agosto. La donna, non ci ha pensato un secondo a scappare e da quel momento l’animale non è più stato avvistato.

L’analisi dell’animale

Il Florida Fish and Wildlife ha analizzato la lucertola dalle immagini diffuse dalla donna e ha confermato l’esistenza del rettile gigante. Si tratta di una lucertola asiatica del Monitor dell’Acqua ed è “potenzialmente pericolosa”, l’animale apparteneva a un vicino di casa della famiglia ma era sfuggito alla loro proprietà. L’aspetto più allarmante è che i bambini piccoli per l’animale potrebbero essere scambiati per cibo.

fonte: Leggo