Farmacista si toglie la vita con un cocktail di farmaci

Un’intera comunità è rimasta sotto shock per la scomparsa tragica e improvvisa di Nicole Stefani, farmacista quarantasettenne impiegata presso la nota Farmacia Santrovaso in via Franchetti a Preganziol porivincia di Treviso

Stando alle prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, la donna si sarebbe tolta la vita con un cocktail letale di farmaci nella giornata di domenica 12 agosto. Un gesto estremo, motivato dalla donna con una serie di messaggi scritti prima di togliersi la vita. Originaria di Treviso, dopo gli studi all’università di Padova e alla Scuola italiana di medicina olistica, Nicole Stefani aveva iniziato a lavorare, insieme alla sorella Marta, alla farmacia Santrovaso. Molto nota in paese per il suo lavoro che la portava ogni giorno a contatto con i cittadini di San Trovaso, la dottoressa Stefani ha lasciato un’intera città senza parole compiendo un gesto tanto estremo quanto drammatico. Sul posto sono intervenuti gli uomini delle forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per fare chiarezza sulle ultime ore della farmacista trevigiana.