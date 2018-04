Farmacista suicida, conferma censura pm

ROMA, 18 APR – E’ stata confermata dalle Sezioni Unite della Cassazione la sanzione disciplinare della censura inflitta dal Csm al procuratore aggiunto di Bologna Valter Giovannini per la vicenda di Vera Guidetti, farmacista di 62 anni che uccise l’anziana madre e poi si suicidò, qualche giorno dopo essere stata ascoltata dal pm nel marzo 2015 come testimone in un’indagine su un furto di gioielli. Il Csm aveva condannato il magistrato per aver ‘trascurato’ le garanzie difensive e violato norme processuali. Il ricorso di Giovannini in Cassazione è stato rigettato. “Ancora una volta il mio pensiero va alla Signora Guidetti, vittima di un momento di sconforto. Tuttavia rimango convinto, nel foro interno della mia coscienza, della correttezza del mio operato e spero che questa decisione non scalfisca la credibilità da me guadagnata in decenni di onesto lavoro in questa città ove l’impegno per il rispetto della legalità a favore delle donne e degli uomini di Bologna e provincia è stato totale”, ha detto Giovannini.

