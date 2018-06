“FASCISTA!” “PRENDITI MAALOX!” SALVINI ESPLODE IN DIRETTA. VOLANO PAROLE GROSSE…

Duello radiofonico fra Massimo Giannini e Matteo Salvini. Il ministro dell’Interno, ospite a Circo Massimo, su Radio Capital, ha detto di essere stato insultato, diffamato e minacciato di morte nel suo primo mese al Viminale: “Mi danno anche del fascista!”. Quando Giannini gli ha detto “un po’ fascista lo è”, Salvini ha ribattuto: “Sii serio, non lo credi neanche tu quando lo dici, Giannini! Prenderai camomilla e Maalox, con M5S governeremo per due, tre, quattro legislature. Non fare il Gad Lerner!”. “Non faccio il Gad Lerner ma il Massimo Giannini”, gli ha risposto il giornalista, “Lei siede sulla poltrona di ministro degli interni, è il ministro di tutta Italia, deve rappresentare tutti, non può fare certe uscite”. Fra le dichiarazioni imputate al leader della Lega, quelle sulla scorta a Roberto Saviano: “Non sono io che decido, valuterà chi è di competenza”, si difende Salvini, che però non perde l’occasione per attaccare l’autore di Gomorra: “Ministro della malavita può dirlo a qualcun altro. A me la mafia fa schifo e voglio togliergli fino all’ultima mutanda”.

LA RISPOSTA DI SALVINI

Il vicepremier poi commenta con scetticismo l’esito del vertice europeo, nonostante la soddisfazione del premier Conte: “Non mi fido delle parole, vediamo che impegni concreti ci sono. Finora è sempre stato ‘viva l’Europa’ ma poi paga l’Italia”, dice il ministro, che rilancia la chiusura dei porti e torna all’attacco delle ONG: “Vedranno l’Italia solo in cartolina e non saremo i soli a comportarci così ma”, precisa, “continueremo a salvare tutti quelli che sono da salvare. E non saremo più soli”. Per Salvini è impossibile fermare del tutto le partenze (“Non sono Batman”) ma pone l’obiettivo nella riduzione degli arrivi e nell’aumento delle espulsioni. E rivendica il lavoro del governo al tavolo europeo: “C’è qualcosa di straordinario rispetto agli ultimi anni di sonnolenza. Si è discusso di una proposta italiana e parlato dei problemi italiani. Fino all’ultimo vertice eravamo noi ad inseguire le richieste degli altri, già il fatto di essere al centro della partita qualche risultato te lo fa portare a casa”. (RADIO CAPITAL)