FASHION GOLD PARTY – QUINTA EDIZIONE A VILLA LUCREZIO

E’ quasi tutto pronto per la quinta edizione del FASHION GOLD PARTY, un grande evento, ideato ed organizzato da Alfonso Somma, patron di Moda Gold, agenzia specializzata in cinema, moda, spettacoli ed eventi, che si terrà, venerdì 18 aprile 2017, alle ore 20,00, in una location magica e suggestiva: Villa Lucrezio a Napoli. Una kermesse che coniuga l’informazione con la moda, il fashion con la musica e le auto di lusso di Luxury Cars and Yachts, auto, yacht e barche per eventi speciali e per ogni tipo di occasione. Una serata di gala, che vedrà protagonisti in passerella vari professionisti nel settore della moda e del mondo dello spettacolo: stilisti, giornalisti, fotografi, fashion blogger, modelli, modelle e tanti ospiti dello star system nazionale. Durante l’evento, presentato dall’attrice Roberta Scardola, assisteremo alle sfilate di tanti stilisti: Massimo Orsini Couture con la sua moda attenta al dettaglio, all’ascolto e alla donna, Veronica Guerra con le sue spose, Raffinerie con i suoi capi di moda maschile, Arianna Couture, Luciano Fiore Couture con la sua donna elegante, sensuale e in armonia con se stessa, Jariel Couture, una garanzia nel mondo del fashion e nei prodotti di lusso, MerSì di Maria Longobardi con le sue sperimentazioni e il ‘handmade’, Reyms con la sua inventiva e le sue genialità, Sandbikini con i suoi strepitosi costumi, il marchio Trik bijoux, che vuol far sentire una donna più femminile possibile e a suo agio in qualsiasi tipo di occasione grazie alle sue personalizzazioni. Il make up sarà curato da Imma Esposito, originaria di Pompei, da anni impegnata nell’insegnamento di tecniche di trucco, l’hair stylist è il parrucchiere Domeniko D’Ambra, la grafica è curata da Graphicomania – Grafica e Stampa di Casalnuovo di Napoli, mentre le coreografie sono di Stefania Maria. Media partner: Lo Strillo, Sciuè, Radio Studio Emme, Radio Capri, La Gazzetta dello Spettacolo. Nel corso della serata saranno assegnati i premi Fashion Gold ad artisti che si sono distinti nei vari settori artistici: Ida Rendano per la musica, Diego Paura per il giornalismo, Alessio Chiodini, attore di Un posto al sole, per la televisione, Lucia Cassini per la sua straordinaria carriera di attrice comica e show girl, Vincenzo Durevole per il ballo, Ivan Granatino per il rap partenopeo, Mino Abbacuccio di Made in Sud, Larry Ray Wood, presidente della Woodab LLC, tanti gli ospiti a sorpresa. Sarà presentato, in anteprima nazionale, un progetto musicale, #Stimulated, nato da un’idea di Salvatore Migliori, in arte Saso-D e Matteo Occhiuzzi in arte Pintillo, esponenti della Cumpà Dreusch, crew italiana, conosciuta a livello nazionale nell’ambiente dell’hip-hop, in particolare nel mondo della break dance. Attori del video Nicola Coletta e Martina Raspa, per la regia di Pietro Turiano. Il premio è personalizzato e realizzato interamente a mano dagli artigiani di Vietri sul Mare. Al termine un gran buffet a base di cioccolato offerto da Todisco e la degustazione dei Vini delle Cantine Ferraro.