MILANO, 26 DIC – Voci su un piccolo problema all’inguine mettono in dubbio la presenza del portiere del Milan Gianluigi Donnarumma nel derby di domani sera, valido per i quarti di finale di coppa Italia. Il Milan non conferma e Donnarumma si sarebbe allenato regolarmente alla vigilia della sfida che vale un posto nella semifinale del torneo. Se Donnarumma dovesse giocare raggiungerebbe quota 100 presenze con il Milan.

2017-12-26_1261647549