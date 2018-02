Fedeli, onorificenza a prof sfregiata

ROMA, 5 FEB – La Ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli ha incontrato al Miu la professoressa Franca Di Blasio, la docente che insegna italiano e storia all’Istituto superiore professionale Majorana-Bachelet di Santa Maria a Vico (Caserta) e che è stata aggredita con un’arma da taglio da un alunno. Oggi stesso la Ministra Fedeli scriverà al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere un’onorificenza come Cavaliere della Repubblica per la docente, come forma di riconoscimento per l’impegno e l’amore profusi ogni giorno nella sua professione. E come atto simbolico di valorizzazione del ruolo chiave che le insegnanti e gli insegnanti hanno nell’educazione delle nuove generazioni, soprattutto nei contesti di maggiore difficoltà. “Incontrare la professoressa Di Blasio è stato un onore”, sottolinea Fedeli.

2018-02-05_1051717651