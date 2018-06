Fedez litiga con la Ferragni, tutta colpa di uno slip

Questa volta Fedez ha ammesso di aver sbagliato, un video di troppo su Instagram e scoppia la lite con la Fashion Blogger. Il rapper aveva postato un video dove si intravedono le mutandine della sua amata Chiara.

Infatti, mentre lui era intento ad accarezzare la loro cagnolina Matilda , nel video incriminato, sono comparsi gli slip e il lato b della biondissima star del web.

Arrivano poi le richiese e le scuse del rapper per la Chiara furiosa.

Ecco piovere giù critiche e scuse anche da parte del neo-papà che, con un nuovo post parla ai suoi seguaci: ” Ho caricato una storia che non avrei dovuto pubblicare ma non me ne sono accorto. Chiara è arrabbiata con me, se mi volete bene non ricaricate la storia che ho cancellato. Amore scusa”.