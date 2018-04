TORINO, 23 APR – Quattro italiani sono stati fermati dalle forze di polizia francesi in occasione del corteo antifascista di ieri cominciato in territorio italiano e terminato nella zona di Briancon, oltre confine. E’ quanto appreso dall’ da fonti qualificate. I fermati sono legati al mondo dell’antagonismo. La loro posizione è al vaglio degli inquirenti. La manifestazione era stata convocata per protesta contro un presidio di Generation Identitaire.

