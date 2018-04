Fermato parente titolare pub incendiato

CATANZARO, 6 APR – La squadra mobile di Catanzaro ha sottoposto a fermo Gennaro Fiorentino, di 47 anni, collaboratore e parente del titolare del pub Tonnina’s nel cui incendio sono morti Giuseppe Paonessa, di 34 anni, ed Eugenio Sergi (33). Secondo l’accusa i due hanno appiccato il rogo su incarico di Fiorentino, intenzionato a truffare l’assicurazione lucrando il rimborso per fare fronte ad una seria esposizione debitoria. Sulla base delle indagini, Fiorentino è stato interrogato dal pm Chiara Bonfadini che ha coordinato le indagini con la supervisione del procuratore aggiunto Vincenzo Capomolla e del procuratore Nicola Gratteri, ed ha ammesso le proprie responsabilità. E’ accusato di danneggiamento seguito da incendio e morte come conseguenza di altro delitto. Paonessa e Sergi, secondo la ricostruzione, sono entrati nel locale con le chiavi originali ed usato un nebulizzatore per cospargere su tutta la superficie 80 litri di benzina. Il combustibile ha saturato l’aria innescando un’esplosione una volta innescato.

2018-04-06_1061714316