FERRAGOSTO SOTTO LA PIOGGIA. Arriva il ribaltone, crollano temperature. Preparate cappotti.

Caldo a oltranza e bel tempo prevalente, il nostro Paese sta vivendo una fase prolungata sotto il segno dell’anticiclone africano, il quale domina quasi incontrastato da fine Luglio, costringendoci fare dunque i conti con un’ondata di calore alquanto duratura, un po’ sullo stile della scorsa stagione estiva. Ma l’alta pressione sub tropicale ci farà compagnia anche nella seconda decade del mese, quella che ci porterà a Ferragosto, oppure dovremo aspettarci un colpo di scena? La distanza temporale non è poca, ma è possibile ugualmente tracciare una tendenza, con la consapevolezza che essa potrà subire qualche cambiamento nei prossimi aggiornamenti modellistici. Bene, l’anticiclone di stampo africano continuerà ancora a surriscaldare l’Italia, non concedendo tregue significative: masse d’aria calda provenienti dal Nord Africa continueranno a convogliare verso il nostro Paese, in particolare verso le nostre regioni meridionali. Ma attenzione, proprio intorno al 12/13 Agosto potrebbe avvenire la svolta. Secondo gli ultimi aggiornamenti, infatti, la supremazia dell’alta pressione potrebbe venir messa in crisi da infiltrazioni fresche atlantiche, ed ecco che potremmo assistere a un deciso peggioramento del tempo che non è escluso possa coinvolgere anche la giornata di Ferragosto. Anche la festività clou dell’estate, infatti, potrebbe essere guastata da qualche temporale, ma attenzione, sarebbero soprattutto le regioni settentrionali ad essere interessate mentre buona parte del Centro e il Sud beneficerebbero ancora della presenza dell’anticiclone, con un tempo dunque più asciutto e stabile, anche se non è escluso che qualche acquazzone di calore possa far capolino sui rilievi, specie durante le ore pomeridiane. Sarà proprio lo scontro tra l’aria calda e le infiltrazioni fresche a rappresentare il pericolo maggiore in quanto potrebbe essere la condizione ideale per lo sviluppo di forti temporali, di grandinate, ma anche di locali trombe d’aria e/o marine.

Il calo termico

Uno sguardo infine al clima, il quale resterà, come accennato poco sopra, super caldo, con i valori termici infatti si manterranno sopra la media del periodo di qualche grado, soprattutto al Sud. Le precipitazioni dovrebbero invece concedere qualche breve ma ristoratrice rinfrescata al Nord, con conseguente calo termico. In conclusione, la giornata di Ferragosto è ancora lontana, ma a grandi linee possiamo dire che qualcosa potrebbe cambiare rispetto a questi giorni assolati, quanto meno su parte del nostro Paese: resta da capire chi la spunterà e chi avrà l’ultima parola tra l’alta pressione e le perturbazioni atlantiche.