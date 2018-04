Ferrovie dello Stato ricerca personale

Nuove opportunità di lavoro. Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Tecnici d’igiene generale dell’ambiente e dei luoghi di lavoro da inserire all’interno di Rete Ferroviaria Italiana, nella sede di Torino. Ecco i requisiti: laurea triennale in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, conoscenza degli aspetti normativi relativi al monitoraggio degli ambienti di lavoro e in particolare dell’igiene industriale in ambito ferroviario, conoscenza della lingua inglese almeno a livello medio superiore (B2 del Quadro di riferimento europeo).

Costituiscono requisiti preferenziali l’esperienza lavorativa nello svolgimento di attività di igiene industriale, il conseguimento di Master in “Igiene Industriale” o in “Management in tecniche della prevenzione e sicurezza sul lavoro per le funzioni di coordinamento”. La domanda deve essere presentata attraverso il sito Gruppo FS Italiane entro giovedì 26 aprile 2018.