Festa della musica, un inno alla gioia lungo il corso principale del comune d’Ischia

L’evento a Ischia come in tutta Europa per festeggiare il solstizio d’estate, «la musica in ogni luogo, anche in Ospedale, sui Lidi e nei Parchi Termali.

– Anche Ischia si prepara quest’anno ad accogliere una vera e propria invasione di musica. Il tutto avverrà domani, 21 giugno, giorno indicato come solstizio d’estate, ma anche come festa della musica. Il 21 giugno del 1982, con l’iniziativa ideata dal Ministero della Cultura francese, in tutta la Francia, musicisti dilettanti e professionisti invadono strade, cortili, piazze, giardini, stazioni, musei. Non contenta solamente di rendere la pratica musicale visibile, la Festa della Musica è diventata un autentico fenomeno sociale. Dal 1985, Anno Europeo della Musica, la Festa della Musica si svolge in Europa e nel mondo. In Italia hanno aderito più di 280 città, dando vita a una rete distribuita su tutto il territorio nazionale. Tantissimi concerti di musica dal vivo si svolgono ogni anno, il 21 giugno, in tutte le città, principalmente all’aria aperta, con la partecipazione di musicisti di ogni livello e di ogni genere. E quest’anno nella rete entra anche l’isola d’Ischia grazie all’energia di Angela Cimmino, «lo slogan dell’associazione italiana per la promozione della festa della musica è un inno alla gioia. Sono coinvolti tutti i musicisti, dilettanti e professionisti, che danno in quel giorno il proprio contributo musicale. La musica in ogni luogo, anche in ospedale. Mi sono impegnata per fare un’ora di musica terapia anche al Rizzoli con Daniele Ubjk; ma ci sarà musica nei pressi del porto nel pomeriggio, lungo via Roma e un flash mob con “voices in tour on the road” con Mino Ferrandino. Si parte dal porto a salire lungo il corso, fino ad arrivare in Piazzetta dei pini». Ad aprire la giornata la corale degli alunni del circolo didattico 2 di Cartaromana che hanno aderito all’iniziativa e, nel pomeriggio, verrà installato un pianoforte con l’associazione “Note sul mare”. In serata, invece, diverse band si esibiranno in più punti , sulle vie dello shopping. . Ci saranno due diversi momenti musicali anche sul lido, – ha detto ancora la Cimmino – al bagno Ricciulillo e da Luigi a mare, che avranno dei musicisti durante l’ora del brunch. Sono stata motivata e con la mia energia ho provato a uscire dall’isola riuscendo a coinvolgere dei musicisti dal conservatorio di Salerno». Tante le associazioni del territorio coinvolte come l’Associazione Luca Brandi, Note sul Mare, Teresa Coppa e Liber tango. «Abbiamo avuto larga partecipazione anche grazie alla collaborazione di molte aziende del Corso che ci hanno dato il proprio contributo». Largo alla musica, e che sia un vero inno alla gioia!