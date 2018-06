Festeggia la Comunione della figlia, muore poco dopo. È una tragedia. E’ accaduto in Campania e precisamente nel comune di Frattaminore. Sotto choc l’intera comunità di Frattaminore per la morte di Elio Di Giorgio, marito e padre di due figlie, che solo poco giorni fa aveva festeggiato la comunione di una delle due. La notizia della sua scomparsa ha fatto rapidamente il giro della cittadina e del web, con numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza giunti alla famiglia con ogni mezzo. Tutti lo ricordano come un ragazzo gentile, sempre disponibile, esemplare come padre e come marito. Tanti i messaggi comparsi sul web: “sei volato via, ora dai la forza tua moglie e tuoi figli riposa in pace”, uno di essi.