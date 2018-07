Festeggia separazione con un messaggio “speciale”: ma quando la cinese glielo tocca…Festeggia separazione con un messaggio “speciale”: ma quando la cinese glielo tocca…

Festeggia separazione con un messaggio “speciale”: ma quando la cinese glielo tocca…

Un signore di 52 anni, separato, è morto venerdì durante una seduta di happy ending. Massaggi pubblicizzati come romantici, mentre in realtà vanno considerati una terapia erotica di distensione dei muscoli.

Sul decesso dell’ uomo la procura ha aperto un’ inchiesta. Al momento non ci sono indagati, ma è stata disposta l’autopsia per chiarire se le cause della morte siano legate al modo in cui è stato praticato il massaggio.

La cui caratteristica principale è il finale hot. E saranno proprio gli effetti del happy ending a essere oggetto dell’esame autoptico disposto dal pm.

Il fatto

Il dramma è avvenuto in un centro benessere situato a Montesacro. Il signore varca la soglia del locale nel pomeriggio. Le sue condizioni di salute sono buone. Si distende sul lettino, contento all’idea di godersi una parentesi lontana dalla routine quotidiana. Comincia il massaggio, dura qualche minuto senza problemi. Finché arriva il cosiddetto happy ending. Che diventa fatale per il signore, morto proprio nell’attimo più desiderato.

Fonte: DagoSpia