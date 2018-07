Festini choc: cocaina e contanti nella movida notturna

45mila euro in contanti e oltre 500 grammi di cocaina. Questo quanto recuperato dalla polizia di Vercelli nell’ambito dell’operazione Nightmare. I poliziotti hanno portato alla luce un giro di cocaina tra Vercelli e Novara. Tra i clienti c’erano anche molti professionisti. la base dello spaccio era in un appartamento nel centro di Vercelli, con un viavai frenetico di clienti. Ma non mancavano nemmeno le consegne a domicilio, anche nel cuore della notte e a volte negli studi di stimati professionisti.

fonte: Dagospia