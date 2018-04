Fiammata torcia petrolchimico Brindisi

BRINDISI, 11 APR – Una delle torce che si trovano all’interno dello stabilimento petrolchimico di Brindisi ha emesso in mattinata, all’incirca alle 10.30, una fiammata durata all’incirca mezzora. Sul posto si sono recati i tecnici dell’Arpa per effettuare gli opportuni controlli sulle emissioni. Sembra che a generare la fiammata sia stato il blocco dell’impianto di cracking di una delle aziende interne allo stabilimento, procedura di emergenza che evita rischi più gravi. Tuttavia, ulteriori accertamenti sono in corso da parte delle autorità competenti.

2018-04-11_1111777471