A fuoco ditta di rifiuti speciali: capannone distrutto dalle fiamme

Paura nella notte: un grosso incendio è divampato nella notte in un’azienda di rifiuti speciali in via Argine di Mezzo a San Donà. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per oltre 6 ore. Come riporta ilgazzettino le squadre intervenute dal distaccamento locale e da Portogruaro, Mestre, Motta di Livenza, Treviso con 12 mezzi antincendio e 40 operatori, sono riusciti a circoscrivere l’incendio intorno alle 3.30 di questa mattina. Sono ora in corso le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai e le attività di verifica dell’azienda. Sul posto l’arpav per le misurazioni ambientali.